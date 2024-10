A cura della Redazione

Intercettare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali nel design e nella manifattura di nuova generazione. È il proposito del seminario dal titolo “Digital fabrication per il design e la nuova manifattura: come le nuove tecnologie generano impatto e sostenibilità nella produzione Made in Italy” in programma al Centro Artigianale Digitale Cad di Cava de’ Tirreni (viale Crispi, 14) domani, venerdì 4 ottobre alle ore 18.

L’iniziativa, rivolta a designer, architetti, maker, artigiani, aziende manifatturiere e aperta al pubblico, affronterà in particolare gli aspetti legati alle pratiche innovative che uniscono sostenibilità, creatività e trasformazione industriale, puntando ad offrire nuove prospettive per la progettazione e la produzione responsabile.

L’evento è inserito nell’ambito del progetto Eco Identity, promosso dall’incubatore di imprese Stecca di Torre del Greco e da Medaarch, società di progettazione di Cava de’ Tirreni, in un raggruppamento temporaneo di imprese che comprende anche CNA Salerno e Confcommercio Campania, realizzato grazie ai fondi del Pnrr Tocc (transizione digitale organismi culturali e creativi capacity building).

A relazionare i presenti sarà Amleto Picerno Ceraso, architetto specializzato in advanced architecture, co-fondatore e Ceo di Medaarch e promotore del Cad.

Picerno Ceraso è di fatto un pioniere nell'integrazione di digital fabrication e design computazionale: docente alla Federico II e in numerose altre istituzioni internazionali, ha diretto il laboratorio di fabbricazione digitale di Città della Scienza, è componente della commissione scientifica Adi e vincitore di premi nazionali e internazionali per progetti innovativi in architettura e design. Tra gli interventi previsti, anche quello di Lucio Ronca, presidente del CNA Salerno.