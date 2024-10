A cura della Redazione

Con una solenne concelebrazione eucaristica, domenica 6 ottobre 2024 alle ore 18.00, verrà acclamato l’inizio ministero del nuovo parroco delle parrocchie Santa Teresa di Gesù e Sacro Cuore di Gesù Don Domenico Panariello. Il giovane sacerdote andrà a sostituire Don Damiano La Rosa rientrato nella sua regione d’origine, la Sicilia, per motivi familiari.

La solenne concelebrazione si terrà nella Chiesa di S. Teresa di Gesù in piazza Cesaro a Torre Annunziata e sarà presieduta da Sua Eminenza Monsignor Michele Autuoro.

Il nuovo parroco sarà subito impegnato nell’intensa attività per i solenni festeggiamenti in onore della Patrona Santa Teresa in programma dal 10 al 15 ottobre di cui in calce pubblichiamo l’articolato programma.