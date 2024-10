A cura della Redazione

Da oggi, lunedì 7 ottobre, inizia la manutenzione straordinaria delle strade della città. Un intervento che parte dal centro storico della città e che renderà più agevoli e sicuri tali percorsi non solo per gli automobilisti ma anche per i pedoni.

Le strade interessate sono via Cavour, via Castello e via Nicolò D'Alagno.

Per l'intera settimana, dalle 6,30 alle 18,00, non sarà possibile né sostare né transitare in queste tre strade. “Chiedo ai cittadini e ai residenti – commenta il sindaco Corrado Cuccurullo - la massima collaborazione per consentire il regolare svolgimento del restyling del manto stradale”.