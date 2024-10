A cura della Redazione

Coniugare il diritto alla casa con il rispetto della legge. E’ questo l’obiettivo del convegno organizzato dal Comune di Torre Annunziata che si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 15.00 a Palazzo Criscuolo.

Un dibattito per discutere dell’emergenza abitativa a Torre Annunziata e della necessità di tenere insieme questi due aspetti.

Punto chiave del convegno è sottolineare l’impegno a favore delle fasce sociali deboli, spesso vittime di un sistema che non riesce a garantire accesso a soluzioni abitative adeguate. Durante l’evento saranno presentate le iniziative che intende mettere in campo l’amministrazione per sostenere la popolazione svantaggiata.

Presenti all’incontro il Presidente del Tribunale, Francesco Abate, il Procuratore Capo della Procura oplontina, Nunzio Fragliasso, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Pasquale Damiano e il Presidente della Camera Penale, Renato D’Antuono. Tra i relatori l’avvocato Nicolas Balzano, Vicepresidente dell’Unione Camere Penali, il dottore David Lebro, Presidente Cda Acer, e Pierluigi Estero, Presidente Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio della Campania.

“Dietro ogni emergenza abitativa c'è una storia personale, e per questo siamo determinati a intensificare gli sforzi per fornire un alloggio a chi ne ha effettivamente bisogno – afferma l’assessore al Patrimonio Luisa Nastri –. In molti casi abbiamo riscontrato una gravissima condizione socio economica. Dobbiamo creare un sistema equo e giusto che rispetti le regole e sostenga le persone più fragili".

“L’amministrazione intende andare avanti con determinazione contro l'occupazione abusiva degli immobili - afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Tania Sorrentino -. Questo fenomeno, oltre a rappresentare una violazione del diritto di proprietà, limita l’accesso alle abitazioni per chi ne ha effettivamente bisogno”.

“L’amministrazione andrà avanti con un censimento degli alloggi pubblici e una maggiore collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e realtà del terzo settore per intervenire nelle situazioni di emergenza abitativa”, conclude il sindaco Corrado Cuccurullo.