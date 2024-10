A cura della Redazione

Sono stati attivati i servizi di outboud e recall per le sessantanove prestazioni traccianti riportate nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla).

Si tratta delle prime visite e delle prestazioni strumentali oggetto di monitoraggio con i relativi codici del nomenclatore nazionale e regionale di cui 14 sono prime visite.

Il servizio di outbound prevede la chiamata attiva da parte di un sistema di intelligenza artificiale sette giorni prima della data riportata sul voucher di prenotazione e, successivamente, il servizio recall contatta gli utenti per la conferma della disdetta richiesta tramite operatore.

In totale i due sistemi effettuano da 1.200 a 2.400 chiamate al giorno, liberando fino al 20 per cento le disponibilità impropriamente occupate.

L’obiettivo è favorire la liberazione di posti e garantire il 100% di utilizzo di tutti gli spazi disponibili al Centro unico di prenotazione con la riduzione dei tempi di attesa tramite il recupero dei posti disdettati.

“L’attivazione dei servizi di promemoria - spiega il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo (nella foto) - è indispensabile per ridurre le assenze alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Un fenomeno diffuso che comporta una perdita di risorse e di efficienza per l’azienda e che non consente di riorganizzare strategicamente i processi di accesso dei cittadini al Centro unico di prenotazione. Outband e recall sono solo un primo step verso il pieno recupero delle liste d’attesa sul territorio aziendale.”