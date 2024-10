A cura della Redazione

Si avvicina la Festa della Madonna della Neve (22 ottobre) e fervono i preparativi da parte dell’Amministrazione comunale per rivitalizzare una festa che, dalla pandemia del Covid, è andata man mano scemando. Niente luminarie per 4 anni, nessun festeggiamento di carattere civile, solo la processione della Madonna per le strade della città.

La nuova amministrazione, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha messo in campo un palinsesto di tutto rispetto, pur con le scarse risorse a disposizione in bilancio. Tornano le tradizionali luminarie per strada (la loro mancanza faceva venire meno quell’aria di festa tanto sentita dai torresi), tornano spettacoli, animazione per strada, concerti nelle chiese, sfilate varie, fuochi pirotecnici, e tanto altro. Manca l’evento clou (solitamente un concerto con un cantante di grido), ma non ci si può lamentare visto che una ventina di giorni fa (20 settembre) c’è stato il concerto di Gigi Finizio nell’ambito della programmazione delle iniziative estive.

Nel bilancio di previsione approvato dalla Commissione straordinaria erano stanziati in bilancio 30mila euro per le luminarie e 22 mila euro per lo svolgimento della Festa. Sicuramente il fondo è stato rimpinguato (non siamo riusciti a conoscere la cifra esatta stanziata), visto che solo nel bando per l’appalto dell’installazione delle luminarie erano previsti 44mila euro. Ma al di là delle risorse messe a disposizione, riteniamo che la Festa del 22 ottobre, un evento che coinvolge una comunità intera, oltre ai tanti torresi emigrati che ritornano nella loro città, debba avere la giusta considerazione da parte degli amministratori, cercando di offrire il meglio alla cittadinanza.

La conferenza stampa

Intanto questa mattina, sabato 12 ottobre, presso la sede del Comune di via Provinciale Schiti, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’Evento. Erano presenti il sindaco Corrado Cuccurullo (nella foto in basso, il secondo da sinistra); il parroco rettore della Basilica Ave Gratia Plena don Paolino Franzese (il terzo da sinistro); gli assessori alla Cultura, Carmela Nappo (la prima da sinistra), e Turismo e Attività Produttive, Gianfranco Scafa (il quarto da sinistra); il presidente del Consiglio Davide Alfieri, la presidente della commissione consiliare Francesca Caso, la vicesindaco Tania Sorrentino, i consiglieri di maggioranza Fabio Giorgio e Luisa Acunzo, e quelli di opposizione Michele Avitabile, Lucio D'Avino, Salvatore Monaco, Maurizio Palumbo e Marco Russo.

Presenti, inoltre, i rappresentanti di alcune associazioni coinvolte nelle iniziative previste nel programma.

La novità che è emersa dalla conferenza stampa riguarda il percorso che effettuerà la processione. Per la prima volta, quest'anno la Madonna della Neve percorrerà due volte il tratto di corso Vittorio Emanuele III fino a via Cuparella.

Negli ultimi anni infatti, l'impossibilità di percorrere via Castello, aveva tagliato fuori il centro storico e il quartiere murattiano.

“Quest'anno invece - afferma il sindaco Cuccurullo - ho fortemente voluto che la Madonna, una volta risalita via De Simone, potesse scendere fino a via Cuparella per poi risalire verso il corso. Quella fetta di territorio non è la zona bassa, non è Torre sud. È il Centro Storico, e merita di vivere appieno la gioia del 22 ottobre. Un risultato raggiunto in piena sintonia con don Paolino con il quale condivido questa prima Festa Patronale”.

Il saerdote don Paolino ci ha tenuto a sottolineare che durante i festeggiamenti religiosi sarà ricordato Monsignor Raffale Russo, il mai dimenticato rettore della Basilica della Madonna della Neve per oltre un ventennio.

Il programma civile dell’Evento (18-24 ottobre)

18 OTTOBRE

ore 17,30: Corteo da Palazzo Criscuolo alla Basilica Ave Gratia Plena con la partecipazione di sindaco e amministratori con gonfalone della città.

Ore 18,00: omaggio floreale da parte dell’Amministrazione Comunale alla Madonna Della Neve, alla presenza dei fedeli.

Ore 19,15: Accensione delle luminarie in tutta la città.

ore 19,30: Musica classica in Basilica Ave Gratia Plena: “Otto e mezzo”, a cura dell’Associazione Afi Falaut Ets, vincitrice premio Art Bonus 2024.

Dal 18 al 25 ottobre: esposizione artistica, quadri ritraenti scorci, paesaggi e monumenti di Torre Annunziata, a cura dell’associazione KEST’ART.

19 OTTOBRE

Ore 18,00: “Street Festival Aret e Vecr d’a Marin” – Rione Pescatori - Murales, Gruppo Folcloristico “Quelli della Curva”. Presentazione logo del rione, musica e canzoni classiche napoletane con l’artista torrese Gerardo Pinto, il rapper T-Kamel. Tre punti street food, stand artigianali, mostra fotografica e pittura.

Ore 18,30: corteo “Rievocazione storica nascita di Torre Annunziata” con sbandieratori, archibugi, figuranti in costume e tamburini. Percorso da via dei Mille fino a Largo San Luigi. All’arrivo in Basilica ci sarà una teatralizzazione dell’evento ed in piazza Giovanni XXIII uno spettacolo di strada con giocolieri e mangiafuoco medioevali.

20 OTTOBRE

ore 11,30: Porto di Torre Annunziata: 24° Trofeo Madonna della Neve - Regata velica nella Baia di Oplonti con la partecipazione di concorrenti provenienti da tutti i Circoli del Golfo di Napoli est, a cura del Circolo Nautico Arcobaleno Asd di Torre Annunziata.

In occasione della regata, presso la base nautica del Circolo Nautico Arcobaleno, sarà posizionata la “panchina viola” della gentilezza, accanto a quella rossa già presente.

Ore 10.30 ed ore 11,30: Villa Parnaso "I giochi degli antichi oplontini": mostra di riproduzioni di giocattoli antichi e attività ludico-didattiche per bambini. A cura del Gruppo Storico oplontino e dell'Archeoclub d'Italia aps - sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi".

Ore 17,30: Sfilata Carrozze d'epoca a cura dell’Associazione Don Pietro Ottena. Percorso: piazza Risorgimento, piazza Imbriani, via Plinio, via Vittorio Veneto, via Simonetti, via Tagliamonte, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III, via De Simone, via XXI Gennaio, Largo San Luigi.

Ore 18,00: “Street Festival aret e vecr d’a Marin” – Rione Pescatori: Murales, Pulcinella con gruppo canoro Quattro Quarti, Gruppo folcloristico “Quelli della Curva”, musica e canzoni classiche napoletane, artista Gerardo Pinto, rapper T-Kamel, tre punti street food, stand artigianali, mostra fotografica e pittura.

Ore 19,30: Basilica della Madonna della Neve: Rassegna Corale “Le Glorie di Maria”, sesta edizione. Coro Polifonico S. Marco Evangelista di Castellammare di Stabia - Coro Polifonico Salesiano Oplontis di Torre Annunziata - Coro Voce del Redentore di S. Antonio Abate - Coro Libertia Caritus di Torre Del Greco.

21 OTTOBRE

Ore 19,00: Palazzo Criscuolo Sala degli Specchi: Premio Casa Reale, consegna riconoscimento ad eccellenze sul territorio.

Ore 20,00: spettacoli itineranti per la città.

Angolo via G. Alfani – corso Umberto I: band itinerante.

Piazza E. Cesaro “Mondo Bizzarro”, spettacolo ad alto impatto visivo, cinque artisti impegnati in performance acrobatiche e circensi ed interazioni comiche da mini Circus show.

Corso Umberto I - Chiesa Spirito Santo: Video Mapping: giochi di luci e immagini.

Corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III: Spettacolo Musicale “Note e Napule” chitarra, mandolino e nacchere.

Scarabocchio Clown Show: personaggio con camper Clown e clown machine a tema musicale, con musiche animate e numeri di clowneria itinerante, buffi pupazzi per offrire un pizzico di allegria e sana follia.

Spettacolo Fire Show performance artistica itinerante con numeri di fuoco.

22 OTTOBRE

Ore 10,00: Processione Religiosa con diretta televisiva Telecapri.

Corso Umberto: da angolo via Tagliamonte a via Gambardella Gonfiabili Park - Attrazioni Gonfiabili sportive e ludiche per bambini dai 4 ai 12 anni con 3 postazioni luna park.

Dalle ore 20,30 via G. Alfani: Magik Illusion, magica atmosfera (trio Itinerante), uno scenario ricco di illusioni, magici artisti illusionisti pronti ad incantare grandi e piccini.

Piazza Cesaro: Inesist Quartet, esibizione Musicale.

Chiesa Spirito Santo: Video Mapping.

Corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III: Strangers in the night, con il sassofonista Pakos Sax.

Spettacolo Musicale “Note e Napule”: chitarra, mandolino e nacchere.

23 OTTOBRE

Ore 19,30: Largo Fontana: letture poesie, musica e sfilata di moda a cura dell’istituto Marconi.

Ore 20,00: Angolo Via G. Alfani - Corso Umberto I: Pegaonda, percussionisti lungo il corso, n. 3 spettacoli da 15 minuti cadauno.

Piazza Cesaro: Elektric Strings, trio professioniste di fama nazionale: performance musicale di violino e violoncello.

Corso Umberto I - Corso Vittorio Emanuele III: “Led Show Performance” luci all’orizzonte, spettacolo itinerante di personaggi e luci con 4 artisti - Cosplay Alice, trio itinerante.

Palazzo Criscuolo – Video Mapping.

Spettacolo Fire Show: performance di fuoco itinerante - Adventure Park, postazione avventura giochi senza frontiere. Strangers in the night: sassofonista - Disney & Princess zone + postazione banchetto pop corn + 4 personaggi animati Disney/Princess delle favole più amate dai bambini, itineranti per donare allegria, simpatia e fantastiche forme di palloncini - “Il teatro incontra la città”, animazione a sorpresa negli androni, cortili e larghi del centro storico a cura della Parrocchia Ave Gratia Plena.

24 OTTOBRE

Palazzo Criscuolo: ore 18,00 - Rinfresco a Palazzo Criscuolo in collaborazione con la Scuola Alberghiera IIS Graziani-Cesaro Vesevus. Delegazioni dei comuni La Ciotat (Francia) ed Emmendingen (Germania); esponenti del mondo politico, dell’imprenditoria e del commercio.

Ore 22,00: arenile pubblico sul lungomare Colombo: Spettacolo di fuochi pirotecnici.

27 OTTOBRE

Chiusura festa religiosa (riposizionamento quadro).

Ore 19,30: Basilica Ave Gratia Plena “Una presenza lascia tracce…”: Concerto di musica classica, dalla lirica alla canzone napoletana. Soprano: Pasqualina Veropalumbo – Flauto: Michele Maria Orazzo – Pianoforte: Pasquale Orazzo.