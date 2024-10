A cura della Redazione

Non solo i familiari e gli amici, ma tutta Torre Annunziata piange la scomparsa di Virna Rodriguez, docente di inglese al liceo Pitagora-Croce, un'autentica esplosione di vita, che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che l'hanno conosciuta.

Virna è stata un punto di riferimento, una donna di straordinaria vitalità e dedizione, nota per il suo impegno sociale e per la sua appassionata partecipazione alle manifestazioni di cittadinanza attiva.

La ricorderanno i suoi studenti: Virna ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento, una passione che è diventata professione, che l'ha vista eccellere come docente e che è riuscita a trasmettere con professionalità e empatia. Era amata e rispettata dai suoi ragazzi, ai quali chiedeva lo stesso impegno che lei stessa metteva in ogni lezione. Il suo dispiacere più grande è stato quello di non poter continuare ad insegnare fino alla fine dei suoi giorni, un rammarico che ha superato persino la malattia che l'ha accompagnata nel suo ultimo periodo.

La musica, il ballo e il canto, passioni che Virna coltivava con entusiasmo. Spesso era lei che da semplice spettatrice di eventi musicali poi allietava i presenti con la sua potente voce e la sua voglia di vivere. Le sue esibizioni erano un inno alla gioia, un momento di condivisione che sapeva rendere speciale grazie al suo talento e alla sua energia contagiosa.

Virna era una tifosa appassionata della squadra della sua città. Sempre presente sugli spalti del Giraud, oggi avrebbe dovuto seguire il Savoia in trasferta contro l'Anzio. I suoi compagni di tifo, che hanno condiviso con lei molte emozioni e vittorie, la ricorderanno certamente con affetto e gratitudine.

Virna ha affrontato la sua malattia con la stessa forza e determinazione che metteva in ogni aspetto della sua vita. Non ha mai permesso che il suo spirito combattivo venisse intaccato, mantenendo sempre il suo sorriso e la sua energia travolgente.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, ma il suo esempio di vita, di impegno e di passione continuerà a ispirare tutti noi. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Virna, ricordando con affetto una donna straordinaria: un esempio.

I funerali si svolgeranno lunedì 14 ottobre alle ore 15,00 presso la Basilica della Madonna della Neve.

La redazione tutta partecipa commossa al dolore dei familiari per la incommensurabile perdita della cara Virna. Alla mamma Lucia, alla sorella Rosita e al fratello Espedito le nostre più sentire condoglianze.