La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di Torre Annunziata:

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

CORSO VITTORIO EMANUELE III

VIA ALFONSO DE SIMONE

VIA CACCIA

VIA CASTELLO

VIA CASTRIOTA

VIA COMMERCIO

VIA DEL PRINCIPIO

VIA DELLA FORTUNA

VIA DIODATO BERTONE

VIA DOGANA

VIA ERCOLE ERCOLI

VIA FUOCO

VIA GASSOMETRO

VIA GIOVANNI PASCOLI

VIA GIOVINE ITALIA

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GOFFREDO MAMELI

VIA GRAZIE

VIA NICOLO' D'ALAGNO

VIA OPLONTE

VIA PLINIO

VIA POMPEI

VIA REGINA ELENA

VIA ROBERTO D'ANGIO'

VIA ROMA

VIA SALINE

VIA SAMBUCO

VIA SAN FERMO

VIA SEPOLCRI

VIA SPERANZA

VIA STAMPERIA

VIA TERRAGNETA

VIA VITTORIO VENETO

VICO DEGLI ZINGARI

tutte le relative traverse della zona

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 01:30 di martedì 15 ottobre 2024.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.