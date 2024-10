A cura della Redazione

Festa del 22 Ottobre a Torre Annunziata: cambia il percorso della processione e si ritorna all’antico. La Madonna della Neve non arriverà fino a via Cuparella, come era stato programmato (negli ultimi anni infatti, l'impossibilità di percorrere via Castello, aveva tagliato fuori il centro storico e il quartiere murattiano), ma da via De Simone proseguirà il percorso salendo corso Vittorio Emanuele III.

“Nelle ultime ore sono emerse delle difficoltà che, per quest’anno, non sono superabili e, quindi la processione si snoderà secondo il percorso dell’anno scorso”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Corrado Cuccurullo in un comunicato.

Ma quali sarebbero le difficoltà emerse? Secondo indiscrezioni, pare che la Prefettura si sia dimostrata contraria al nuovo percorso della processione e che, pertanto, abbia consigliato il sindaco di rivedere il tragitto.

“L'Amministrazione Comunale e la Basilica della Madonna della Neve - continua Cuccurullo - hanno lavorato in queste settimane in sinergia per coinvolgere maggiormente, nella Festa Patronale del 22 ottobre, il centro antico della città, da anni tagliato fuori dai festeggiamenti. L’auspicio nostro è che ci sia una sempre maggiore collaborazione tra Prefettura, vertici ecclesiastici, forze dell'ordine e amministrazione comunale, affinché la Solenne Processione possa coinvolgere in futuro tutta la comunità.

Torre Annunziata potrà voltare pagina soltanto se, tutta insieme, sarà coinvolta in una nuova stagione di rigenerazione urbana, sociale e culturale, che tenga dentro tutti i quartieri della città".