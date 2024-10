A cura della Redazione

Affidato l’appalto per le luminarie sia per la Festa del 22 ottobre (18-24 ottobre) che per il periodo natalizio (30 novembre 2024 – 8 gennaio 2025).

La ditta affidataria dell’appalto è la Scipioni Impianti srl per un importo di 36.500 euro comprensivo d’Iva (17% in meno rispetto al prezzo posto a base d’asta), l’unica delle 3.852 imprese abilitate sul Mepa (Mercato elettronico pubblica amministrazione) a rispondere alla richiesta del Comune.

Le luminarie saranno installate lungo corso Umberto I, dalla rotonda con via Pastore, e corso Vittorio Emanuale III (fino all’incrocio con via Cuparella) con un passo di 20/25 metri.

L'appalto non comprende le luminarie di piazza Giovanni XXIII della Pace (Basilica della Madonna della Neve), la cui installazione sarà gestita direttamente dal nuovo parroco don Paolino Franzese, a cui l’amministrazione comunale ha devoluto un contributo anche per le altre spese di gestione della Festa.

Una scelta oculata quella dell’amministrazione comunale di fare un unico appalto per la Festa del 22 ottobre e per il periodo natalizio (anche l’amministrazione Starita si comportò alla stesso modo). Ciò eviterà lo smontaggio delle luminarie lungo i due corsi principali della città e la successiva installazione per il periodo natalizio, con un congruo risparmio economico. Ed è del tutto ovvio che se le luminarie devono “servire” per il 22 ottobre e per Natale non potranno certamente essere le tradizionali arcate tipiche delle feste patronali. A meno che l’amministrazione comunale non ci ripensi e utilizzi il risparmio d’asta per compensare gli eventuali maggiori costi delle arcate.

Tuttavia ad oggi, mercoledì 16 ottobre, le luminarie non sono state ancora installate, pertanto è molto probabile che la data fissata per l’accensione (venerdì 18 ottobre) possa slittare di qualche giorno.

Dove saranno installate le luminarie natalizie

Per quanto riguarda, invece il periodo natalizio le luci saranno accese dal 30 novembre 2024 all’8 gennaio 2025, oltre che sui due corsi principali, anche presso i seguenti siti: alberi esistenti addobbati con strisce led in via dei Mille, via Gino Alfani, via Caravelli. Alberi natalizi stilizzati luminosi piazza Cesaro, rotonda piazza Imbriani, Villa Parnaso, Villa Comunale, area ex Deriver, Villaggio luminoso in Villa Parnaso ed in Villa Comunale.