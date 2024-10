A cura della Redazione

Il sindaco Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, in virtù dell'allerta meteo Arancione, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché della Villa Comunale di Litoranea Marconi, Villa del Parnaso di Corso Umberto I e del Cimitero Comunale per il giorno 19 ottobre 2024.

Si raccomanda la popolazione di prestare attenzione in prossimità di alberi, pali e strutture verticali per evitare la caduta di rami, segnaletica o impalcature; assicurarsi o rimuovere da balconi e finestre oggetti mobili che potrebbero essere trasportati via dal vento; evitare di frequentare locali interrati o a pian terreno nelle zone a rischio di allagamento e monitorare costantemente il livello delle acque. In caso di allagamento, stacchi subito l'energia elettrica;

Inolre evitare di percorrere i sottopassi stradali, come in via Settetermini, e limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari.