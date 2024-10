In arrivo a Torre Annunziata, domenica 20 ottobre, una delegazione da La Ciotat, città francese gemellata con la nostra da circa vent'anni.

Infatti nel 2005 l'allora sindaco Francesco Maria Cucolo fu invitato e si recò nella cittadina d'oltralpe della Provenza-Costa Azzurra, accolto dal "maire" Patrick Boré, alla guida di quel bel paese rivierasco che dista una trentina di chilometri da Marsiglia.

L'anno successivo il gemellaggio fu ufficializzato a Torre Annunziata tra lo stesso Boré (purtroppo scomparso) e il sindaco Luigi Monaco. Tranne qualche scambio culturale tra scuole e gruppi sportivi, per oltre dieci anni non c'è stato alcun contatto ufficiale tra le due amministrazioni.

Nel 2019 un gruppo di cittadini del comitato di gemellaggio di La Ciotat, guidato dalla presidente Ghislaine Champion, è venuto a Torre Annunziata per visitare la nostra città, accolta dal sindaco Vincenzo Ascione. E tre anni dopo, nel 2022, su invito della stesso comitato, il prefetto Enrico Caterino ha inviato a La Ciotat, in rappresentanza dell'Amministrazione Straordinaria torrese, l'allora comandante della Polizia Municipale Gianluigi Palazzo, ricevuto anche dal sindaco Arlette Salvo. Insieme a lui c'era il sottoscritto, amico di Ghislaine, la quale mi aveva invitato a titolo personale per tenere una conferenza in francese su Torre Annunziata, la sua storia e le sue bellezze.

Nel maggio scorso, infine, una delegazione delle due Pro Loco della nostra città, guidate da Luigi Scognamiglio e Salvatore Giordano, insieme ad Andrea Castaldo, inviato dal nostro Comune, è stata di nuovo invitata dal comitato di gemellaggio a La Ciotat. Lo stesso comitato viene ora in visita a Torre Annunziata, quindici persone in tutto, e insieme alla presidente Ghislaine Champion ci sarà anche Geneviève Boissier, assessore alla Gioventù, al Gemellaggio e alle Relazioni Europee della cittadina francese, in rappresentanza dell'attuale sindaco, eletto lo scorso anno, Alexandre Doriol.

Saranno ricevuti domenica pomeriggio 20 ottobre dal sindaco Corrado Cuccurullo, martedì 22 parteciperanno alla processione e nella serata di giovedì 24 si terrà con loro un incontro ufficiale a Palazzo Criscuolo.