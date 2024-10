A cura della Redazione

A Torre Annunziata per partecipare alla processione del 22 ottobre e per assistere alle varie iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale.

La Ciotat, città francese gemellata con la nostra, ha inviato una delegazione guidata dall’assessore al gemellaggio, alla gioventù e alle relazioni internazionali, Geneviève Boissier, in rappresentanza del sindaco Alexandre Doriol, e dalla presidente del comitato di gemellaggio Ghislaine Champion. Quindici persone entusiaste di essere a Torre Annunziata e di visitare le bellezze artistiche ed archeologiche, oltre ad ammirare il panorama su Capri e sul Vesuvio, la nostra caratteristica sabbia nera e di assaggiare le nostre specialità gastronomiche.

Soggiorneranno per cinque giorni presso l’hotel “Grillo Verde”, dove è andato ad accoglierli il sindaco Corrado Cuccurullo con la moglie. I presidenti delle due Pro Loco, Luigi Scognamiglio e Salvatore Giordano, e il sottoscritto, loro amico, hanno offerto ai francesi una torta delizia al limone con la scritta “Bienvenue La Ciotat” e spumante per brindare al loro arrivo e per augurare un felice soggiorno nella nostra città.

Il sindaco Cuccurullo li ha ringraziati per la loro presenza durante le festività del 22 ottobre e si è soffermato a dialogare con loro in italiano, tradotto da Patricia Nebula Pontremoli, di origine italiana, ed in inglese tradotto da una professoressa, Sylvie Chardenoux.

Lunedì, 21 ottobre, i cittadini di La Ciotat saranno di mattina a Napoli, nel pomeriggio a Villa Parnaso, alle Terme Nunziante e la sera ospiti della squadra Basketorre, che li ha invitati per una pizza a "La Barchetta”.