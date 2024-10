A cura della Redazione

Domenica 20 ottobre, il Circolo Nautico Arcobaleno ASD Torre Annunziata posizionerà - presso la propria Base Nautica sul molo di ponente del porto - una "panchina viola della gentilezza", alla presenza del sindaco Corrado Cuccurullo, dell'assessore Lina Nappo e della dottoressa Anna Vitiello.

La panchina si aggiunge a quella rossa posizionata qualche giorno fa. Il tutto a testimonianza dell'impegno sociale del Circolo, che ha intenzione di fare della propria sede e della base Nautica un punto di incontro dove sviluppare tematiche non solo sportive, che possano coinvolgere anche persone non strettamente innamorate del mare, ma che si muovono in base ad una intima volontà di fare qualcosa per la società civile.

Dopo la cerimonia partirà la Regata velica Madonna della Neve che, giunta alla sua 24 edizione rappresenta uno dei trofei sportivi più "vecchi" ddi Torre Annunziata. Saranno coinvolti oltre 70/80 atleti provenienti da tutto il Golfo. Il percorso si sviluppa sul litorale oplontino e sarà visibile sia dalla Villa Comunale che da via Gino Alfani

Il giorno 24 ottobre il Circolo ospiterà sulle proprie imbarcazioni, per un iconico giro della Baia di Oplonti, la delegazione della città francese La Chotat, gemellata con la città oplontina, sempre nell'intento di offrire una visione di Torre Annunziata per quella che è effettivamente è non quella descritta dalla cronaca nera.