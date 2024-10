A cura della Redazione

Il programma religioso e civile di oggi, martedì 22 ottobre, in onore della SS. Madonna della Neve:

Ore 6,00: Come da tradizione, lo sparo del primo mortaio apre ufficialmente i festeggiamenti in onore della Vergina Bruna

Ore 10,00: Processione Religiosa con diretta sull’emittente televisiva Telecapri. Percorso: piazza Giovanni XXIII della Pace, via De Simone, via Dogana, via Caracciolo, Porto molo di Ponente, via Caracciolo, via Dogana, via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, piazza Cesaro, corso Umberto I. All'altezza di via Gambardella la processione ritorna indietro fino alla Basilica della Madonna delle Neve.

Programma civile

Corso Umberto: da angolo via Tagliamonte a angolo via Gambardella: Gonfiabili Park - Attrazioni Gonfiabili sportive e ludiche per bambini dai 4 ai 12 anni con 3 postazioni luna park.

Dalle ore 20,30 via Gino Alfani: Magik Illusion, magica atmosfera (trio Itinerante), uno scenario ricco di illusioni, magici artisti illusionisti pronti ad incantare grandi e piccini.

Piazza Cesaro: Inesist Quartet, esibizione musicale.

Chiesa Spirito Santo: Video Mapping.

Corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III: Strangers in the night, con il sassofonista Pakos Sax.

Spettacolo Musicale “Note e Napule”: chitarra, mandolino e nacchere.