Due giorni dedicati alla selezione del personale per il centro commerciale Maximall Pompeii che aprirà al pubblico a fine novembre. E’ l’iniziativa concordata tra l’Amministrazione Comunale e la IrgenRe per consentire ai cittadini di Torre Annunziata di proporre il proprio curriculum alle aziende che apriranno punti vendita all’interno del centro commerciale.

Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre l’agenzia formativa Laboratorio Metropolitano in via Roma ospiterà i colloqui preselettivi per indirizzare i candidati verso le aziende in cerca di personale.

Addetti alle vendite, camerieri, magazzinieri, responsabili sala. Tante sono le figure richieste nei 176 negozi, di cui 55 nel settore della ristorazione.

“Abbiamo fortemente voluto quest’iniziativa – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – per consentire ai residenti a Torre Annunziata di proporre in maniera trasparente la propria candidatura e raccontare il proprio percorso di studi e il proprio know how professionale”.

Nella sede dell’agenzia ci saranno cinque postazioni che lavoreranno l’intera giornata per accogliere i potenziali candidati. “Con la IrgenRe abbiamo avviato in questi mesi un percorso di collaborazione, affinchè la nascita del Maximall rappresenti un’effettiva occasione di rilancio. Tra poche settimane infatti, la struttura sarà una realtà che avrà un impatto importante sulla nostra città, per questo motivo ho chiesto ed ottenuto che vi fosse un momento di recuitmento dedicato esclusivamente ai cittadini di Torre Annunziata”.

I candidati potranno prenotare il proprio colloquio al seguente link: https://calendly.com/daily-work-marketing/recruiting-day-del-maximall?month=2024-10