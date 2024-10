A cura della Redazione

Festa della Madonna della Neve. Dopo la solenne processione di ieri, martedì 22 ottobre, e le successive iniziative serali lungo le strade cittadine, i festeggiamenti civili continueranno oggi, mercoledì 23 ottobre, a partire dalle 19,30.

Ore 19,30: Largo Fontana: letture poesie, musica e sfilata di moda a cura dell’istituto Marconi.

Ore 20,00: Angolo Via G. Alfani - Corso Umberto I: Pegaonda, percussionisti lungo il corso, n. 3 spettacoli da 15 minuti cadauno.

Piazza Cesaro: Elektric Strings, trio professioniste di fama nazionale: performance musicale di violino e violoncello.

Corso Umberto I - Corso Vittorio Emanuele III: “Led Show Performance”, luci all’orizzonte: spettacolo itinerante di personaggi e luci con 4 artisti - Cosplay Alice, trio itinerante.

Palazzo Criscuolo – Video Mapping.

Spettacolo Fire Show: performance di fuoco itinerante - Adventure Park, postazione avventura giochi senza frontiere. Strangers in the night: sassofonista - Disney & Princess zone + postazione banchetto pop corn + 4 personaggi animati Disney/Princess delle favole più amate dai bambini, itineranti per donare allegria, simpatia e fantastiche forme di palloncini - “Il teatro incontra la città”, animazione a sorpresa negli androni, cortili e larghi del centro storico a cura della Parrocchia Ave Gratia Plena.