A cura della Redazione

Il Savoia perde due volte: sul terreno di gioco, in casa del Cassino, e sugli spalti, per colpa di un gruppo di teppisti che hanno invaso il terreno di gioco alla fine del primo tempo, lanciando fumogeni contro i tifosi della squadra avversaria.

La partita è stata sospesa per 20', poi il gioco è ripreso regolarmente ed ha visto la sconfitta dei Bianchi per 3-1.

Duro il comunicato della società Savoia 1908 a firma del principe Emanuele Filiberto di Savoia.

"In merito a quanto accaduto ieri, nell'intervallo della gara Cassino-Savoia - si legge - il sottoscritto a titolo personale ed a nome del Savoia Calcio, intende stigmatizzare e denunciare il comportamento scellerato ed irresponsabile di alcuni teppisti che si erano confusi tra i tifosi veri della nostra squadra.

Il comportamento di cui si sono resi protagonisti questi personaggi, che infangano il nome di Torre Annunziata e nulla possono avere a che fare con i nostri appassionati sostenitori, è stato un atto idiota e fortunatamente senza conseguenze, anche grazie al fattivo intervento dei nostri tesserati affinché gli stessi venissero riportati quanto prima sugli spalti dello stadio Salveti che ha dimostrato, va detto, di essere inadeguato ad ospitare un numero sostenuto di fan come accade quando gioca il Savoia in trasferta.

Il cancello dal quale sono penetrati i vandali per la loro scorribanda sul terreno di gioco - continua il comunicato -, non era dotato di una solida chiusura e non era adeguatamente sorvegliato. Ciò non toglie il nostro desiderio di fare luce sull'accaduto, perché come abbiamo sottratto la proprietà del Savoia dalle mani della camorra, allo stesso tempo siamo pronti a collaborare con le forze dell'ordine per individuare i responsabili di un gesto che mal si concilia con i principi di correttezza, lealtà e sportività che caratterizzano il nostro sodalizio.

A tal proposito - conlude il comunicato - chiediamo a chi fosse in possesso di video grazie ai quali sia possibile risalire all'identità dei teppisti, di consegnarli a noi, per poi utilizzarli affinché vengano irrorate ai responsabili le adeguate sanzioni. È forte il desiderio di estirpare definitivamente queste metastasi che non riusciranno a rovinare il nostro progetto di sport e di crescita per la città di Torre Annunziata".

La cronaca della partita

Il protagonista assoluto della partita è stato Abreu, autore di una doppietta nel primo tempo. Al 10′ ha aperto le marcature portando in vantaggio il Cassino, raddoppiando al 23′ . Il Savoia ha cercato di reagire e ha accorciato le distanze con Negro al 40′ su rigore ma questo non è bastato. A porre fine alle speranze degli oplontini arriva Onesto che al 93′ sigla il gol del definitivo 3-1.