Anche l’Asl Napoli 3 Sud sarà presente alle Giornate napoletane della Salute, in programma in piazza del Plebiscito il 26-27 ottobre prossimi.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra aziende sanitarie, università, aziende ospedaliere, ordini professionali, associazioni e società scientifiche, ha l’obiettivo di fornire ai cittadini gratuitamente informazioni, screening e visite mediche gratuite.

Carcinoma della cervice uterina (pap test per le donne dai 25 ai 29 anni, Hpvdna per le donne dai 30 ai 64 anni), carcinoma della mammella (mammografia per le donne dai 45 ai 69 anni), tumore del colon retto (ricerca del sangue occulto nelle feci per donne e uomini dai 50 ai 74 anni) queste le principali attività di screening offerte ai cittadini residenti nei 57 comuni afferenti l’Asl Napoli 3 Sud.

Saranno fornite informazioni alle neomamme sul programma Primi mille giorni di vita (vaccinazioni pediatriche, corsi di accompagnamento alla nascita e post nascita, sostegno alla genitorialità, allattamento, etc.). Non solo; il servizio aziendale igiene degli alimenti e della nutrizione offrirà preziose informazioni sulla corretta alimentazione, l’utilizzo ella dieta mediterranea e la promozione dell’attività fisica.

Un focus particolare l’azienda sanitaria diretta da Giuseppe Russo lo farà sullo screening finalizzato all’eliminazione dell’infezione da epatite C con il test per individuare l’Hcv. Informazioni anche per l’accesso al consultorio Incontra (con sede a Portici) che si occupa dell’accoglienza delle persone transgender o con identità non binarie, ma anche sulla donazione di organi a cura dello sportello amico trapianti. Stand informativi anche per la sanità pubblica veterinaria, sicurezza sui luoghi di lavoro.

“I tempi - spiega il direttore generale Asl Napoli 3 Sud - rivestono un ruolo fondamentale. Agire con rapidità permette di prendere in carico il paziente e avere più possibilità di salvargli la vita. Ecco perché voglio rivolgere un accorato appello a tutti i cittadini a non sottovalutate la prevenzione e gli inviti a sottoporsi ai test. Altrettanto importante è accedere a tutte le informazioni offerte dai nostri servizi, in modo da ridurre al minimo il disagio legato all’individuazione e all’accesso in caso di necessità”.