A cura della Redazione

Selezione personale al Maximall Pompeii di Torre Annunziata. Molti giovani lettori hanno telefonato in redazione perché cliccando sul link che abbiamo pubblicato in un precedente articolo compare la scritta “nessuno orario in ottobre”.

Ebbene è possibile prenotarsi per i colloqui di selezione per i punti vendita che apriranno nel Maximall Pompeii, così come ha scritto il sindaco Corrado Cuccurullo ieri sera sulla sua pagina Facebook, ai seguenti link:

Per prenotare il colloquio martedì 29 ottobre:

https://www.eventbrite.com/.../recruiting-day-maximall...

Per prenotare il colloquio mercoledì 30 ottobre:

https://www.eventbrite.com/.../giorno-di-reclutamento...

Sono previsti circa 500 colloqui al giorno per un totale di 1.000 colloqui nei due giorni di selezioni. Le persone che non riescono ad effettuare il colloquio, potranno comunque portare il proprio curriculum nei giorni successivi.