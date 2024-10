A cura della Redazione

Festa della Madonna della Neve. Siamo alle battute finali dei festeggiamenti civili a Torre Annunziata.

Oggi giovedì 24 ottobre, a Palazzo Criscuolo alle ore 18,00: Rinfresco in collaborazione con la Scuola Alberghiera IIS Graziani-Cesaro Vesevus, con la partecipazione della delegazione della cittadina francese La Ciotat (Francia), gemellata con Torre Annunziata, oltre ad esponenti del mondo politico, dell’imprenditoria e del commercio.

Ore 22,00: arenile pubblico sul lungomare Colombo: Spettacolo di fuochi pirotecnici.

Va ricordato che dovranno essere recuperati gli eventi del 19 e 20 ottobre, rinviati causa maltempo.

Sabato 26 ottobre

Dalle ore 18,00: “Street Festival Aret e Vecr d’a Marin” – Rione Pescatori - Murales, Gruppo Folcloristico “Quelli della Curva”. Presentazione logo del rione, musica e canzoni classiche napoletane con l’artista torrese Gerardo Pinto, il rapper T-Kamel. Tre punti street food, stand artigianali, mostra fotografica e pittura.

Ore 18,30: corteo “Rievocazione storica nascita di Torre Annunziata” con sbandieratori, archibugi, figuranti in costume e tamburini. Percorso da via dei Mille fino a Largo San Luigi. All’arrivo in Basilica ci sarà una teatralizzazione dell’evento ed in piazza Giovanni XXIII uno spettacolo di strada con giocolieri e mangiafuoco medioevali.

Domenica 27 ottobre

Ore 17,30: Sfilata Carrozze d'epoca a cura dell’Associazione Don Pietro Ottena. Percorso: piazza Risorgimento, piazza Imbriani, via Plinio, via Vittorio Veneto, via Simonetti, via Tagliamonte, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III, via De Simone, via XXI Gennaio, Largo San Luigi.

Dalle ore 18,00: “Street Festival aret e vecr d’a Marin” – Rione Pescatori: Murales, Pulcinella con gruppo canoro Quattro Quarti, Gruppo folcloristico “Quelli della Curva”, musica e canzoni classiche napoletane, artista Gerardo Pinto, rapper T-Kamel, tre punti street food, stand artigianali, mostra fotografica e pittura.