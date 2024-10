Fabio Iovino, 27 anni di professione idraulico, vive a Torre Annunziata. E’ felicemente sposato e dal suo matrimonio sono nati 3 figli.

Il 16 settembre scorso è coinvolto in un grave incidente con la sua moto. Le sue condizioni appaiono subito gravi. Ricoverato con urgenza in ospedale, va in coma. Giorni difficilissimi per lui e per la sua famiglia, in trepidazione per le sorti del giovane.

Per fortuna Fabio dopo giorni si risveglia, ma lo attende una brutta notizia: devono amputargli la gamba sinistra per una grave infezione in atto che, se non fermata, potrebbe essergli letale.

L’operazione viene eseguita e le condizioni di Fabio migliorano giorno dopo giorno. Purtroppo la vita lo pone davanti ad una dura realtà: deve abituarsi a vivere con una disabilità.

Il bisogno di avere una nuova gamba

Ma Fabio non si demoralizza, ha voglia di vivere, di crescere accanto alla moglie e ai suoi tre figli. Si confida con il fratello Marco e gli dice che vorrebbe una nuova gamba in modo da permettergli di condurre una vita quando più normale possibile.

Marco allora si mobilità per una raccolta fondi su GoFundMe affinché possa esaudire il desiderio di suo fratello. Una protesi costa circa 80mila euro e senza l’aiuto di altri non potrebbe mai riuscire nell’impresa

Scatta la solidarietà. Molti commossi dalla sventura che ha colpito Fabio donano quel che possono. Raccolti finora 10mila euro, ma non bastano, bisogna fare di più.

L'iniziativa della pizzeria "Il Buco"

E’ così che il titolare della pizzeria “Il Buco” di via IV Novembre di Torre Annunziata, Nicola Napoli, organizza per martedì 29 ottobre una serata di beneficenza per Fabio Iovino presso la sua pizzeria. Donerà il ricavato della vendita delle pizze a portafoglio, con un contributo di soli 2 euro, alla raccolta fondi già avviata.

“Invito la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa - afferma Nicola -, sperando che ciò possa essere da stimolo anche per altri commercianti o per chi intende promuovere altri tipi di iniziative, tese a dimostrare la grande sensibilità del popolo torrese”.

Chi vorrà aiutare Fabio ad avere una nuova gamba, può effettuare una donazione cliccando QUI.