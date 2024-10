Si avvia a conclusione la visita della delegazione di La Ciotat, la città gemellata con Torre Annunziata. Arrivata il 20 ottobre all’hotel “Grillo Verde”, i 15 componenti il gruppo sono stati salutati dal sindaco Corrado Cuccurullo e festeggiati con una torta delizia al limone con la scritta “Bienvenue La Ciotat”, offerta dalle due Pro Loco torresi e dal sottoscritto, loro amico.

Il giorno dopo hanno visitato Napoli di mattina e di sera sono stati invitati dal Basketorre e dal Caffè Letterario Nuovevoci al ristorante La Barchetta per gustare una pizza. Il 22 hanno partecipato alla processione e il 23 sono stati in gita a Capri, assistendo di sera alla sfilata di moda dell’istituto “Marconi- Galilei” in via Murat.

Il 24 mattina hanno partecipato ad un’iniziativa organizzata dal presidente del Circolo Nautico Arcobaleno ASD, Stefano Iovino, con l’istruttore Maurizio Iovino come timoniere. Accolti sul porto dal responsabile del gemellaggio della Pro Loco Enzo Bianco, hanno iniziato il tour in mare con un veliero che ha costeggiato le nostre spiagge dallo scoglio di Rovigliano, dove hanno visto perfino i delfini, a “Torre Scassata”.

La manifestazione ufficiale e conclusiva c’è stata il 24 ottobre a Palazzo Criscuolo, dove il sindaco Corrado Cuccurullo ha ricevuto l’assessore Geneviève Boissier, in rappresentanza del sindaco di La Ciotat Alexandre Doriol, la presidente del comitato di gemellaggio Ghislaine Champion, e il resto della delegazione.

Discorso dei tre, scambio di doni, foto di rito, anche con la presenza di Luigi Scognamiglio, Bartolo De Simone e Salvatore Giordano delle Pro Loco, e buffet offerto dall’istituto alberghiero “Graziani”. Il 25 pomeriggio la comitiva di Francesi ripartirà per La Ciotat, non prima di aver visitato in mattinata la villa di Poppea.