A cura della Redazione

E’ venuto a mancare Alfonso Iovane, noto e stimato avvocato di Torre Annunziata, già capogruppo in Consiglio comunale con Forza Italia

La notizia ha colto di sorpresa il mondo forense, lasciando increduli amici, colleghi e conoscenti.

“Sapere che la nostra classe ha perso un Avvocato della levatura professionale ed umana di Alfonso Iovane – scrive in un post l’avvocata Luisa Liguori, già presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata -, mi fa sentire decisamente più sola e disorientata.

Essere stata il Presidente di un collega così preparato e bravo ma, nel contempo, straordinariamente modesto e disponibile al confronto, è una delle cose che mi ha più gratificato come Avvocato. La consapevolezza di non poterlo più incrociare in Tribunale o all’Eni Caffè e di non potere scambiare con lui poche chiacchiere pregne di affetto, mi intristisce e non poco. Mi mancherai e sono certa mancherai a tutti i colleghi appartenenti al foro Oplontino. Riposa in pace Alfonso e stai vicino a tutti coloro che ti hanno amato ai quali formulo le mie più sentite condoglianze”.

Anche il nipote Mauro Iovane, consigliere comunale di Torre Annunziata, ha espresso addolorato il suo cordoglio: "Mio zio è stato un grande padre, uno stimato professionista ed un uomo esemplare. Con lui se ne va un pezzo importante di storia della nostra famiglia. Abbiamo trascorso insieme tantissimi momenti e porterò con me per sempre i suoi insegnamenti. Era un uomo molto discreto ma con tanto carisma”.

Abbiamo conosciuto Alfonso nelle funzioni di consigliere comunale. Si candidò nelle fila di Forza Italia, fu eletto e ricoprì il ruolo di capogruppo. Voleva dare un contributo alla città in virtù delle sue grandi doti professionali e dell’immensa esperienza maturata in anni di lavoro. Ma si muoveva in un mondo che non era suo. Diceva spesso: “L''avvocatura è un mondo meno complicato di quello politico”. E non aveva torto. Fu la sua prima e unica esperienza politica. Poi si dedicò con passione ed abnegazione alla sua attività di avvocato, ricoprendo ruoli di primo piano, come quello di curatore fallimentare della società Deiulemar.