A cura della Redazione

Sono terminati con i fuochi artificiali del 24 ottobre i festeggiamenti civili in onore della SS. Madonna della Neve. Tuttavia, a causa del maltempo di sabato 19 e domenica 20 ottobre le iniziative programmate in questi due giorni saranno recuperate oggi e domani.

Ecco, quindi, in dettaglio il programma per il week end a Torre Annunziata:

Sabato 26 ottobre

Dalle ore 18,00: “Street Festival Aret e Vecr d’a Marin” – Rione Pescatori - Murales, Gruppo Folcloristico “Quelli della Curva”. Presentazione logo del rione, musica con i Sound 58 il rapper T-Kamel.

Tre punti street food, stand artigianali, mostra fotografica e pittura.

Ore 18,30: corteo con sbandieratori, archibugi, figuranti in costume e tamburini. Partenza dalla scuola Pascoli di via Tagliamonte e arrivo alla Basilica della Madonna della Neve. In piazza Giovanni XXIII ci sarà la “Rievocazione storica della nascita di Torre Annunziata” e uno spettacolo di strada con giocolieri e mangiafuoco medioevali.

Domenica 27 ottobre

Ore 10,00 e 11,30: Minicrociera Baia di Oplonti. Due uscite in mare in collaborazione con Travelmar e Circolo Nautico Arcobaleno. Novanta persone per corsa, fino ad esaurimento posti disponibili.

Ore 17,30: Sfilata Carrozze d'epoca a cura dell’Associazione Don Pietro Ottena. Percorso: piazza Risorgimento, piazza Imbriani, via Plinio, via Vittorio Veneto, via Simonetti, via Tagliamonte, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III, via De Simone, via XXI Gennaio, Largo San Luigi.

Dalle ore 18,00: “Street Festival aret e vecr d’a Marin” – Rione Pescatori: Murales, Pulcinella con gruppo canoro Quattro Quarti,

Tre punti street food, stand artigianali, mostra fotografica e pittura a cura di Felice Gallo.

Ore 21,00: esibizione del cantante napoletano, allievo di Sergio Bruni e torrese doc, Gerardo Pinto, accompagnato dal chitarrista Gennaro Venditto e dal percussionista Rodolfo Salio.