Il 2024 è un anno molto importante per il settore della farmacia in Italia. Sono infatti trascorsi dieci anni da quando, nel nostro Paese, sono diventate legali le e-farmacie grazie al decreto legislativo 17 del 19 febbraio 2014.

Sei anni dopo, con l’emergenza sanitaria del Covid, i numeri di questi portali sono cresciuti tantissimo, decretando l’inizio di una nuova era per quanto riguarda l’approccio all’acquisto di farmaci - non quelli che richiedono la prescrizione del medico - integratori, dispositivi medici.

Finita l’emergenza sanitaria, seppur a ritmi meno serrati e con una crescita meno esponenziale, il successo delle e-farmacie e delle parafarmacie online continua. A dimostrazione di ciò basta rammentare che, nel corso del terzo trimestre di quest’anno, rispetto ai tre mesi precedenti sono cresciuti di 17 unità gli esercizi che sono sbarcati in rete con un proprio portale (ricordiamo che, per legge, è necessario che dietro a ogni e-commerce ci sia una realtà con un punto vendita fisico).

A cosa è dovuto? Vediamo, nelle prossime righe, alcuni fattori che stanno influendo particolarmente.

A cosa si devono i numeri alti delle farmacie online?

I numeri alti delle farmacie online nel post emergenza sanitaria si devono a diversi fattori. Tra questi, spicca l’ampio assortimento di prodotti.

Si possono acquistare i già citati farmaci che non richiedono la prescrizione del medico - SOP e OTC nello specifico - ma anche integratori, dispositivi medici, prodotti per mamma e bambino.

Esistono poi casi in cui le e-farmacie vengono incontro a esigenze di salute estremamente specifiche.

Per citare il caso di uno dei portali più celebri e apprezzati, ricordiamo che su benu farma trovi una sezione dedicata agli alimenti aproteici, indicati, per esempio, per i pazienti che hanno problemi renali.

Sulle farmacie online si può quindi trovare davvero di tutto e averlo a portata di mano.

Risparmio

In un periodo in cui fare attenzione al bilancio familiare è più che mai importante, la farmacia online si rivela un baluardo di risparmio senza eguali.

Guardando ai prodotti per i quali questi portali sono famosi, ossia i farmaci da banco, si può parlare di un prezzo inferiore anche del 30% rispetto a quello del punto vendita fisico.

L’e-commerce, dopotutto, pur avendo dei costi richiede delle spese decisamente inferiori rispetto a quelle di un negozio. Per venire incontro alle esigenze di chi ha una farmacia online, nel corso degli anni sono nati tantissimi servizi verticali che permettono di acquistare veri e propri pacchetti di gestione del sito a prezzi concorrenziali.

Tutto questo ha ovviamente un impatto sui costi proposti ai clienti, inferiori rispetto a quelli dei punti vendita fisici.

Assistenza costante

Le farmacie online non sono sinonimo di mancanza di contatto con i professionisti della salute. Tramite i portali, infatti, è possibile interagire con il farmacista attraverso tool di messaggistica istantanea. Il tempo passa, il web cambia radicalmente le nostre vite, ma la possibilità di fare domande a una figura autorevole come il farmacista rimane un punto di riferimento unico per chi si prende cura della propria salute.

Acquisto ibrido e flessibilità

L’acquisto ibrido e la flessibilità sono altri due aspetti che fanno la differenza quando si parla del successo delle farmacie e delle parafarmacie online.

La possibilità di scegliere e pagare i prodotti online e di ritirarli in farmacia è un vantaggio che viene incontro alle esigenze di due tipologie di clienti. Tra questi è possibile chiamare in causa chi non è avvezzo ad acquistare in rete e frequenta gli e-commerce sporadicamente, per esempio nei casi in cui non può uscire di casa per motivi di salute, ma anche chi, per ragioni di lavoro, è spesso fuori di casa e ha quindi la necessità di un comodo punto di ritiro.