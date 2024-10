A cura della Redazione

Un’importante struttura ricettiva situata nel cuore di Pompei organizza, per il 10 e 13 dicembre 2024, un open day presso la propria sede, per procedere a colloqui conoscitivi in vista di possibili assunzioni.

Per questo importante evento occupazionale, l’azienda si avvarrà della collaborazione del Centro per l’Impiego di Pompei. I profili ricercati sono i seguenti:

• Receptionist. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 40 anni; possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; pregressa esperienza di almeno un anno nella mansione; competenza nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office; preferibile una buona conoscenza della lingua inglese;

• Cameriere ai piani. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 40 anni; possesso di licenza media;

• Facchino. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 40 anni; possesso di licenza media;

• Addetto ai servizi di accoglienza e sicurezza. Requisito: età compresa tra i 18 e i 40 anni;

• Chef de Partie. Requisiti: età massima 40 anni; pregressa esperienza di almeno tre anni nella mansione;

• Demi Chef. Requisiti: età compresa tra i 20 e i 40 anni; pregressa esperienza di almeno un anno nella mansione;

• Aiuto cuoco. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 40 anni; pregressa esperienza di almeno un anno nella mansione;

• Pasticciere. Requisiti: età compresa tra i 20 e i 40 anni; possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; pregressa esperienza di almeno due anni nella mansione; • Aiuto Pasticciere. Requisiti: età compresa tra i 20 e i 40 anni; pregressa esperienza di almeno un anno nella mansione;

• Barista. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 40 anni; possesso di qualifica triennale; pregressa esperienza di almeno un anno nella mansione;

• Barman. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 40 anni; possesso di qualifica triennale; pregressa esperienza di almeno un anno nella mansione.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 24 novembre 2024 all’indirizzo email fieralavoropompei@regione.campania.it, indicando il relativo profilo di interesse, il proprio codice fiscale e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi.

Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03. Il CPI di Pompei procederà ad una preselezione dei curricula pervenuti, ed i candidati preselezionati riceveranno qualche giorno prima un’e-mail di convocazione contenente le indicazioni relative al luogo e all’orario in cui si svolgerà il colloquio con l’azienda.