A cura della Redazione

Per la Commemorazione dei Defunti presso il Cimitero Comunale di Torre Annunziata, il programma prevede alle ore 10,30 la Santa Messa in suffragio dei defunti, e a seguire la benedizione delle tombe e la deposizione della corona di alloro dinanzi al monumento ai Caduti in guerra.



Il Cimitero Comunale osserverà, durante il periodo dal 31 ottobre al 2 novembre, i seguenti orari di apertura al pubblico:

Giovedì 31 ottobre dalle ore 07,00 alle ore 16,00

Venerdì 1 novembre dalle ore 07,00 alle ore 16,00

Sabato 2 novembre dalle ore 07,00 alle ore 14,00

Inoltre, sono previsti i seguenti provvvedimenti di viabilità