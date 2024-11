A cura della Redazione

Abiti da sogno, gioielli di alto livello e modelle dalla bellezza altrettanto sfolgorante.

Nell’assolata mattina di domenica 27 ottobre nella meravigliosa location di Villa Guarracino a Torre Annunziata ha avuto luogo, dopo la prima edizione di primavera-estate 2024, la seconda edizione di A Dream of Beauty, sfilata-evento a cura di Gilbo Store e Sessa Gioielli. “Il sogno di bellezza” ha dato l’occasione per presentare la collezione autunno/inverno di abiti, calzature e preziosi che i due store propongono a quanti siano in cerca di stile e qualità.

Quindici le splendide modelle in passerella fra due ali di invitati. Lo styling è stato curato da Federica Barone e la presentazione da Fabrizio Mollo.

Dietro una sfilata di questo livello c’è sempre una trama. Un’idea che lega abiti e gioielli per dare vita al racconto di un nuovo modo di interpretare la voglia di esprimere sé stessi attraverso outfit e accessori.

Questa volta Gilbo Store e Sessa Gioielli, attraverso i capi e gli accessori di pregio indossati dalle modelle, hanno voluto raccontare la vita delle donne 24 ore su 24: uscire di fretta dal proprio appartamento per andare al lavoro; condividere una pausa pranzo con colleghi; portare fuori il cane per una passeggiata insieme al proprio amico a quattro zampe; andare a cena e magari poi a ballare in un club.

In ogni occasione si può essere all’altezza del proprio modo di essere.

La sfilata di Villa Guarracino ci ha mostrato frammenti di quotidianità che raccontano lo stile personale di ogni donna.

La moda è un sogno che prende vita nella realtà: ogni giorno quello che indossiamo e il modo in cui “abitiamo” un vestito o un gioiello raccontano ciò che sentiamo, quello che siamo e come vogliamo presentarci al mondo.

La protagonista di questa sfilata è una donna elegante, femminile, a volte naïf e sognatrice, ma sempre affascinata da ciò che ha valore. Una donna che non rinuncia alla comodità e alla sua sensualità, a volte minimalista, altre più eccentrica, sempre libera, ma soprattutto piena di vita.