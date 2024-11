A cura della Redazione

Lo avevano annunciato da giorni e alla fine sono scesi in strada per protestare contro il degrado del loro istituto scolastico.

Parliamo degli studenti del Cesaro-Vesevus di Torre Annunziata. Questa mattina ragazzi e ragazze hanno deciso di scioperare per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tantissime problematiche che riguardano il loro istituto..

“Non abbiamo una palestra da 5 anni, ci viene negato il diritto di fare attività fisica da anni. Non abbiamo il registro elettronico, cosa ormai obbligatoria. La sicurezza delle aule di tutto l’istituto è pessima, un piano intero è inagibile (vedi foto) - ci spiega una studentessa -. Scioperiamo perché la dirigente è sorda alle nostre richieste ed è giusto che tutti sappiano in che condizioni siamo costretti a studiare”.

Poi ci mostra un po’ di foto che dimostrano quanto effettivamente le loro lamentele siano legittime.

Alla fine la preside Patrizia Tramontano Guerritore ha ricevuto una rappresentanza di studenti promettendo il suo impegno per risolvere le tante problematiche che investano l’istituto di via Alessandro Volta.

"Ci auguriamo che non siano solo parole di circostanza", hanno concluso in coro gli studenti.