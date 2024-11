A cura della Redazione

Eccezionale partecipazione oggi, 6 novembre 2024, al convegno Sanità e Scuola in Rete.

L'iniziativa, promossa dall'Asl Napoli 3 Sud su prevenzione e promozione della salute, si è svolta presso La Vela Club, al confine con Torre Annunziata.

Puntando sul concetto di rete (istituzioni sanitarie, scuola, comuni, università), l’obiettivo è quello di aumentare l'health literacy (alfabetizzazione sanitaria) per accrescere la capacità degli individui di agire per la propria salute e per quella della collettività attraverso l’interazione con il sistema sanitario.

Tra gli interventi, quelli del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, dell’assessore regionale Lucia Fortini, del direttore del dipartimento Sanità Pubblica Università di Napoli Federico II Maria Triassi, e del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

Numerosissimi i presidi ed insegnanti delle scuole del territorio Asl presenti.

Principale focus dell'appuntamento, organizzato dal servizio igiene alimenti e nutrizione Asl, diretto da Pierluigi Pecoraro, la dieta mediterranea efficace per migliorare lo stato di salute, prevenire le patologie metaboliche, croniche-degenerative e oncologiche, ma soprattutto ottimo strumento di contrasto all'obesità che in regione Campania ha un'incidenza altissima tra i giovani.