Ormai ci siamo quasi. Dopo più di 4 anni di lavori, tra meno di 20 giorni, il 28 novembre prossimo, il centro Maximall Pompeii aprirà i battenti a Torre Annunziata. Probabilmente non tutto sarà al completo (il multisala è ancora in fase di ultimazione), ma il più è stato realizzato.

Proiettato ad essere uno dei principali punti di riferimento italiani nel settore, con il suo design moderno Maximall sarà il primo centro commerciale di lusso ed ospiterà più di 200 brand di cui 30 tra i migliori nel settore della ristorazione.

Il Centro si estende su una superficie di 200mila metri quadrati, con 42.250 mq di Gla Retail (superficie commerciale utile) e 7mila Gla no Retail, 5mila posti auto, 130 negozi, 30 food, un multisala con 8 sale cinematografiche, un teatro e una sala conferenze, un hotel a 4 stelle con 130 camere.

L’attrazione più spettacolare saranno le fontane danzanti, uno show mozzafiato che si avvale di sorprendenti effetti scenografici proprio come avviene nelle grandi città del mondo, da Dubai a Barcellona fino a Bangkok. Il getto d’acqua delle fontane raggiungerà grandi altezze, muovendosi in modo sinusioso al ritmo della musica, in una varietà di colori.

Si prevede un volume di affari di 240 milioni di euro all’anno, con 14 milioni di visitatori, sempre in un anno. Importante anche che l'impatto sul mondo del lavoro: il Centro occuperà circa 1.500 persone, in un'area come quella Vesuviana dove la disoccupazione è cronica. Si spera che una buona parte degli occupati sia del territorio in modo da dare una risposta concreta ai tanti giovani che attendono da anni un posto di lavoro.

Un problema che sicuramente si presenterà sarà la congestione dell'area con centinaia di auto provenienti da tutte le direzioni. E' importante, perciò, studiare un piano traffico che eviti ingorghi e garantisca una circolazione delle auto quanto più scorrevole possibile.

Come detto, l’apertura del Centro è prevista per il 28 novembre, ma il giorno prima ci sarà l’inaugurazione ufficiale riservata a Istituzioni e stampa.