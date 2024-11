A cura della Redazione

Il Progetto sociale RI-BELLO è nato per il quartiere Provolera di Torre Annunziata, di recente costituitosi in Comitato, presieduto da Rosaria Langella. Affianco alla presidente collaborano tantissimi volontari, molti dei quali abitanti del quartiere.

Il progetto RI-BELLO intende creare un percorso turistico all’interno dei vicoli del rione, attirare gente anche per i tanti murales che sono stati realizzati da artisti locali, e creare, nel contempo, un nuovo indotto lavorativo.

Per il Natale sono state crete installazioni luminose, frutto di ricerca e pensate per dare identità ai vicoletti e stradine del quartiere che per troppo tempo sono rimasti al buio e abbandonati.

“Nei giorni scorsi sono state accese le prime luci di Natale – afferma Langella –. E’ un buon segno. C’è bisogno di luce e speranze e soprattutto di aiuto da parte dell'amministrazione comunale. Ogni città ha il suo centro storico che rappresenta un polo attrattivo per turisti e cittadini. Noi nel nostro piccolo vogliamo contribuire a fare rinascere tutta la città e farla conoscere per le sue bellezze uniche e naturali. Martedì scorso abbiamo così iniziato con l’inaugurazione del Vico Principe”.