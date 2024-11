A cura della Redazione

Tre bandi per assegnare i beni confiscati alla camorra a Torre Annunziata. Si trovano in via Cuparella, Traversa Siano e via Oplonti.

Ad annunciarlo, nel primo di tre cicli di incontri dedicati alla riqualificazione e gestione degli stessi svoltosi presso Palazzo Criscuolo (foto), è Giovanni Allucci, amministratore delegato del Consorzio Agrorinasce. I bandi partiranno dopo il 21 novembre e avranno come obiettivo progetti destinati ad offrire servizi ai cittadini. In via Cuparella sorgerà un centro sociale residenziale, in Traversa Siano un centro per donne vittime di violenza e in via Oplonti un centro polifunzionale per attività sociali e culturali.

Ci sono sul territorio di Torre Annunziata ben 31 beni confiscati e il Comune ne dovrebbe ricevere altri 20. Tutti sono indirizzati a rigenerare aree urbane, a combattere la criminalità e a realizzare beni e servizi per la collettività.