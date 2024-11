A cura della Redazione

Si comunica che il Centro per l’Impiego di Pompei – per conto di un’Agenzia per il Lavoro – ricerca le seguenti figure:

- Assistente sartoriale. Requisiti: età massima 40 anni, possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, preferibile una pregressa esperienza nella mansione.

- Tecnico proiezionista cinematografico. Requisiti: età massima 50 anni; possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, preferibile una pregressa esperienza nella mansione, possesso di buone conoscenze informatiche, idrauliche e meccaniche di base.

- Consulente alla vendita/Erborista. Requisiti: età massima 45 anni, possesso di Laurea in Biologia, Scienze Naturali o equipollenti, preferibile una pregressa esperienza nella mansione, conoscenza nell’utilizzo delle erbe.

La sede di lavoro è un centro commerciale Maximall Pompeii di prossima apertura a Torre Annunziata. Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 24 novembre 2024 all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando specificamente il profilo per cui ci si intende candidare. Si sottolinea che i colloqui di selezione si terranno il giorno 26 novembre 2024 presso i locali del CPI di Pompei e la successiva scelta del personale sarà effettuata esclusivamente dai selezionatori dell’Agenzia per il Lavoro richiedente. Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03.