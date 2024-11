A cura della Redazione

Un cortometraggio di due minuti – realizzato da studenti del liceo «Francesco Grandi» di Sorrento - per dare un impatto iniziale decisamente significativo all’incontro su «Violenza domestica e Bigenitorialità – Aspetti giuridici ai fini del miglior affido», promosso l’altro pomeriggio nella sala «G. Siani» del Tribunale oplontino, organizzato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata

La realizzazione del cortometraggio rientra nell’ambito degli appuntamenti di sensibilizzazione promossi dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana (Fai), in collaborazione con il Dubbio e la Commissione Pari Opportunità del Cnf, nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, e porta la firma dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e della «sua» Commissione Pari Opportunità.

«Bunny Hope – A new light» (questo il titolo del cortometraggio) è stato proiettato – a sorpresa - come «esordio» dell’incontro: centoventi secondi dove la classe 5AM del Liceo Artistico «Francesco Grandi» di Sorrento ha «sintetizzato» la tematica della violenza domestica offrendo uno spunto di riflessione e di speranza.

Il filmato, prodotto da Giorgia Amato, Giovanni D’Amato, Gabriella Esposito, Denise Gargiulo, Letizia Guarino, con le interpretazioni di Camilla Cannavacciuolo, Giorgia Amato e Vincenzo Amato, e con le preziose collaborazioni di Valeria Iovine e delle docenti Pina Somma e Rita Tommasullo, ha preso parte ai lavori cinematografici presentati alla prima edizione del concorso nazionale «No aMore – Oltre il tunnel», risultando primo classificato nella sezione speciale dedicata ai «Comitati Pari opportunità» dei Consigli dell’avvocatura italiani.

La proclamazione a sorpresa dopo la proiezione del cortometraggio, alla presenza dei vertici del comprensorio giudiziario che si sviluppa da Massa Lubrense a Torre Annunziata: Marilisa Somma, Marialuisa Faraone Mennella e Marica Donnarumma, rispettivamente presidente, vice presidente e segretaria del Consiglio Pari opportunità del Coa di Torre Annunziata, Pasquale Damiano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Francesco Abete ed Ernesto Aghina, rispettivamente presidente in carico e già presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Annarita Patriarca, onorevole e componente della Commissione parlamentare sul femminicidio, Maria Concetta Criscuolo, Gip del Tribunale di Torre Annunciata, Maria Formisano, direttore della scuola forense «Enrico De Nicola» e Renato D’Antuono, presidente della Camera penale di Torre Annunziata.

«Il cortometraggio – sottolinea il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Pasquale Damiano – fotografa il senso della violenza domestica e della violenza sulle donne. Non si ferma alla crudeltà di un fatto, ma offre una luce, una speranza. Si nota da subito che è un lavoro coordinato da una guida solida e da ragazze e ragazzi preparati, qualificati, sensibili. Desidero ringraziare la dirigente scolastica prof. Pasqua Cappiello, presente all’incontro con la delegazione degli studenti, i docenti e gli autori per aver creduto fortemente in questo progetto ed il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, per aver dato impulso alla iniziativa».