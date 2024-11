A cura della Redazione

Giornata contro la violenza sulle donne, a Torre Annunziata la rete degli attori antiviolenza

Martedì 26 novembre Seminario presso la sede comunale di Via Provinciale Schiti

Si terrà domani, martedì 26 novembre, presso gli uffici di via Provinciale Schiti, un seminario per confrontarsi su una piaga ancora presente nella nostra società, dal titolo: “Seminiamo Cambiamento – Cav in tour in dialogo con gli attori della rete territoriale antiviolenza”. L’appuntamento è organizzato in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’evento, organizzato dal Comune di Torre Annunziata in collaborazione con la Cooperativa Prodos del Centro Antiviolenza Eirene e l’Ambito N30, ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su una piaga ancora presente nelle comunità.

I dati purtroppo parlano chiaro. Dal 1° gennaio, nel solo territorio dell’area metropolitana di Napoli, sono state arrestate 432 persone, a fronte di poco più di 2.200 denunce. Numeri che testimoniano quanto il fenomeno sia ancora attuale.

La giornata sarà impreziosita da una performance teatrale de La Nuova Comune, Associazione di Teatro Sociale e Civile. Un reading dell’attrice Deborah Di Francesco accompagnato dall’esibizione delle giovani ballerine del Russian Ballet Accademia di Danza.

Tra i relatori Raffaella Ruocco, amministratrice della Cooperativa Prodos: il dottor Nicola Anaclerio, dirigente dell’Ambito N30; il dottor Giovanni Galano, garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Campania; e Ilaria Perrelli, presidente della Consulta Regionale per la condizione della donna. Parteciperanno all’evento gli studenti dell’Istituto Comprensivo Alfieri.

“Nel corso della mattinata sarà presentato il progetto Cav in tour, la formazione della Rete Territoriale Antiviolenza - spiega il sindaco Corrado Cuccurullo –. Obiettivo dell’amministrazione è sostenere con forza tutte le attività finalizzate al contrasto alla violenza sulle donne. Per sconfiggere questa piaga bisogna investire in formazione e prevenzione. Nelle prossime settimane partirà una campagna di prevenzione con l’ausilio di un camper per le strade e le piazze della città. Anche le scuole saranno coinvolte con laboratori sull’affettività e sugli stereotipi. Questa è una battaglia che si vince soltanto combattendo tutti insieme”.