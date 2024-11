A cura della Redazione

Maximall Pompeii: rinviata l’apertura ufficiale del centro commerciale di Torre Annunziata, fissata per domani, giovedì 28 novembre. La nuova data è il 7 dicembre 2024.

In un comunicato la IrgenRe, società proprietaria di Maximall, ha spiegato che “per un problema causato dal soggetto terzo gestore - non imputabile alla Irgen - la centrale termica ha generato una pressione anomala nell'impianto idronico posto a servizio della galleria commerciale e dei negozi causando la rottura di alcuni tratti terminali delle condotte che hanno arrecato allagamenti e danni in galleria ed in alcune unità.

Tale evento - continua il comunicato - ci vede costretti, al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti e la sicurezza della galleria per la pubblica incolumità, a dover porre in essere le necessarie attività di rispristino e di verifica di integrità dell'impianto. Ciò nonostante - conclude -, confermiamo lo svolgimento per il 27 novembre 2024 dell'evento di apertura del Maximall Pompeii, che si terrà a porte chiuse in presenza solo delle autorità e degli addetti ai lavori”.