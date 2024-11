A cura della Redazione

Una grande delusione mista a rabbia per la mancata inaugurazione del centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata.

Era stato tutto organizzato nei minimi particolari: inviti per tanti ospiti, molti dei quali provenienti dalle città del Nord d’Italia; televisioni e giornali; l'esibizione di Mario Biondi; il balletto ispirato al romanzo di Victor Hugo Notre-Dame de Paris; un ricco buffet e tanto altro ancora. Poi alle 13,00 di oggi, mercoledì 27 novembre, arriva la doccia gelata dall’Ufficio Tecnico del Comune: sospesa la “Scia temporanea” per la manifestazione.

Per i non addetti ai lavori, nell'ambito degli eventi temporanei, è obbligatorio inviare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per lo svolgimento di attività di spettacolo per gli eventi che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio.

Ora noi non conosciamo le motivazioni di questa sospensione, probabilmente sono sorti problemi di carattere burocratico, ma Torre Annunziata non ci ha fatto di sicuro una bella figura, anzi!

La società Irgen Re aveva annunciato da tempo la data dell’inaugurazione di Maximall (27 novembre 2024), che non coincideva, però, con quella dell’apertura ufficiale (il 28 novembre, poi slittata al 7 dicembre). Quello che non comprendiamo è come sia stato possibile organizzare una manifestazione così dispendiosa e curata nei minimi particolari senza avere la certezza che l’Ufficio tecnico rilasciasse la relativa autorizzazione.

Sarebbe auspicabile che qualcuno ci spiegasse come sono andate realmente le cose, e se si poteva evitare di fare una pessima figura come quella di stasera, al cospetto dei mass media nazionali.

Intanto, bocche cucite da parte dei vertici della società, anche se i loro volti esprimono tanta rabbia mista ad amarezza. Fuori all’ingresso tanti giornalisti e addetti ai lavori, mentre mancano le Istituzioni, tempestivamente informate della mancata inaugurazione.

In serata il comunicato da parte del sindaco Corrado Cuccurullo: “Il Comune di Torre Annunziata ha collaborato e tutt’ora collabora con tutti i soggetti preposti alle autorizzazioni, inclusa la società Irgen Re, proprietaria e gestore del Centro Commerciale.

Il Maximall Pompeii rappresenta un’opportunità per il territorio. L'amministrazione comunale auspica che quanto prima si possa arrivare a una definitiva apertura, nel rispetto delle norme e con le autorizzazioni necessarie, affinché, tutti insieme, si possa continuare a lavorare alla programmazione, rigenerazione e trasformazione della città di Torre Annunziata”.