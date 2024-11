A cura della Redazione

Torre Annunziata, il Rione Vallone oltraggiato da cumuli di rifiuti.

Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche le foto, per denunciare lo stato di degrado in cui si trovano molti vicoli alle spalle del Santuario dello Spirito Santo, fino al confine con il quartiere Provolera.

Ad ogni angolo di strada sono depositati rifiuti di tutte le specie, sia ingombranti che indifferenziati: dai materassi alle sedie, dagli indumenti ai passeggini, dai recipienti di vernice a quelli in plastica. E tante buste chiuse con all’interno chissà cosa.

Un malcostume, indice di inciviltà, che interessa diverse zone della città. Un esempio per tutti via Carlo III, la stradina alle spalle della chiesa dell’Immacolata. Una storia che si ripete da anni, con continue denunce da parte dei residenti per il degrado della stradina che collega via Vittorio Emanuele II con corso Garibaldi. Un vicolo utilizzato dai soliti incivili come una discarica dove andare a depositare di tutto e di più.

Il fenomeno, quello dello sversamento incontrollato dei rifiuti, che si può arginare solo con un impianto di videosorveglianza su tutto il territorio e con l’applicazione di sanzioni adeguate. Di guardie ambientali neppure a parlarne, vista la carenza di personale nell’organico del Comune.

Le campagne di sensibilizzazione promosse dalla Prima Vera nelle scuole servono a formare i cittadini del futuro, ma resta il problema degli incivili di oggi, nei confronti dei quali riteniamo si possa ottenere qualche risultato solo adottando provvedimenti repressivi sanzionatori.