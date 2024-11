A cura della Redazione

Elezioni per il rinnovo dei componenti dell’Assemblea del Forum Comunale dei Giovani di Torre Annunziata: riaperti i termini di iscrizione a causa di un errore presente nel precedente Avviso pubblico, dove la fascia di età per i candidati era compresa tra i 18 e i 34 anni, anziché tra i 16 e i 34 anni.

La scadenza per la presentazione delle candidature, fissata in un primo momento per il 25 novembre 2024, è rimandata al 9 dicembre 2024, entro e non oltre le ore 13,00, con consegna all’ufficio protocollo o a mezzo pec.

Le elezioni si terranno il 19 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 19,00 presso la sede di Palazzo Criscuolo – Corso Vittorio Emanuele III 293. A seguire, la Commissione Elettorale procederà allo spoglio delle schede.

Possono candidarsi i giovani con età tra i 16 anni compiuti ed i 34 anni, con residenza nel comune di Torre Annunziata.

L’Assemblea è composta da un numero massimo di 21 consiglieri. Hanno diritto di voto i cittadini residenti nel Comune di Torre Annunziata, con età compresa tra i 16 e i 34 anni, muniti della Carta d’Identità, o di altro valido documento da cui si evinca la residenza.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 9 dicembre 2024 all’indirizzo cultura@pec.comune.torreannunziata.na.it.

Per candidarsi sono necessarie n. 15 firme di giovani compresi tra i 16 e i 34 anni residenti.

La candidatura dovrà essere presentata compilando la modulistica predisposta dal competente ufficio comunale.

Ogni votante potrà esprimere non più di due preferenze che potranno essere assegnate ad un candidato di sesso maschile ed uno di sesso femminile.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di preferenze valide. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di età.