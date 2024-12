A cura della Redazione

Lavori di messa in sicurezza della facciata di via Porto dell'ex Cinema Moderno di Torre Annunziata.

Pertanto, nella giornata di mercoledì 3 dicembre via Porto sarà off limits per la circolazione di autoveicoli dalle ore 6,00 alle ore 17,00.

I veicoli provenienti da via Molini Idraulici hanno l'obbligo di svolta a destra in piazza Nicotera verso corso Vittorio Emanuele III.