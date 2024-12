A cura della Redazione

Camminando per le strade di Torre Annunziata, spesso ci imbattiamo in rappezzi effettuati dalle ditte che operano per conto dei gestori sei servizi delle utenze domestiche (Enel, Gori, società telefoniche).

Ora noi non sappiamo qual è il modus operandi di queste imprese nelle altre città del comprensorio, ma a Torre Annunziata accade spesso che una volta divelti i tozzetti di porfido dai marciapiedi per effettuare i lavori, questi non vengono più ricollocati. Molte volte vengono lasciati a terra (quando il rappezzo e piccolo), altre volte, come nel caso della foto, dove il rappezzo effettuato da una ditta della Gori nei pressi della gelateria Sottozero è abbastanza ampio, i tozzetti vengono portati via. Ci chiediamo: forse saranno ricollocati successivamente? E chi controlla che questi lavori vengano eseguiti a regola d'arte?

Saremmo lieti se l’Ufficio tecnico e/o l’assessore al ramo ci fornissero qualche spiegazione al riguardo, per farci capire se c’è un comportamento omissivo da parte delle ditte esecutrici dei lavori oppure se è normale questa procedura. E nel primo caso, cosa intendono fare di concreto per far ripristinare lo stato dei luoghi.