A cura della Redazione

Anche quest'anno ritornano le stelle dell'AIL. Una postazione sarà presente a Torre Annunziata presso la Boutique Camera, corso Umberto I n. 78: venerdì 6 dicembre dalle 18 alle 19,30, sabato 7 dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 17,30 alle 19,30, domenica 8 dicembre dalle 10,00 alle 13,00.

“Un piccolo contributo per condividere una grande e civile battaglia contro i tumori del sangue - si legge in una nota -. Vi aspettiamo numerosi come sempre, la stella si può prenotare al 3391634940 costo 13 euro”.