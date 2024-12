A cura della Redazione

Le strade di Torre Annunziata, nonostante l’impegno dei giovani operatori ecologici, spesso ritornano sporche a poche ore di distanza dalla loro pulizia.

La grande frequentazione mista allo scarso senso civico di non poche persone non aiuta di certo al decoro cittadino.

E’ vero che mancano un numero adeguato di cestini porta-rifiuti lungo le strade, ma è anche vero che quei pochi non sempre vengono svuotati con periodicità.

Ora, a causa della inottemperanza dell’amministrazione comunale, che quest’anno ha dimenticato di potare gli alberi lungo i corsi principali della città prima della Festa del 22 Ottobre, ci troviamo giornaliermente ad avere a che fare con strade e marciapiedi invase da foglie. Una situazione mai verificatasi negli anni addietro.

E allora ci domandiamo, finché non vengono potati gli alberi, perché non organizzare una pulizia suppletiva delle strade e marciapiedi per raccogliere le foglie cadute ed evitare che in caso di pioggia diventino scivolose, rappresentando un serio pericolo per i pedoni? Senza considerare che la pioggia trascinerebbe le foglie nelle caditoie, otturandole.