La riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase è stato oggetto, questa mattina, di una conferenza stampa indetta dal presidente del consiglio comunale di Torre Annunziata Davide Alfieri, a cui hanno partecipato tutti i capigruppo, di maggioranza e opposizione, oltre al sindaco Corrado Cuccurullo.

Tutti si sono schierati favorevolmente alla lettera indirizzata dai sei sindaci dell’area vesuviana (Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, Terzigno e Trecase) al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, in cui si sollecita ad aprire al più presto il pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, anche in considerazione dell’apertura del Centro Maximall Pompeii, con un’affluenza giornaliera di migliaia di persone nella zona.

Sempre sullo stesso tema, da poco è iniziata la manifestazione organizzata dal “Nucleo Operativo” con raduno dei partecipanti (circa 200 ma molti si aggregheranno lungo il cammino) in piazza Nicotera, antistante la stazione ferroviaria di Torre Annunziata Città, e conclusione del corteo in via Plinio, alla rotonda del centro commerciale Maximall Pompeii.

Anche il senatore Orfeo Mazzella si sta prodigando per la stessa causa, l'apertura del pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase, presentando un emendamento nel decreto prestazioni che nasce dalla interlocuzione avuta con i vertici dell'Asl Napoli 3 Sud. "Ora ci avviamo alla fase di lettura degli emendamenti in Commissione - afferma Mazzella - e spero che questo mio contributo possa essere di una qualche utilità".