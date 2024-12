“Napoletaneità sempre nel cuore”, serata di solidarietà e beneficenza presso la chiesa dello Spirito Santo di Torre Annunziata. Grande traguardo per l’associazione “Amici di Anita Sorrentino” che anche questa volta è riuscita a soddisfare un bisogno del territorio aiutando la comunità parrocchiale del Santuario a dotarsi di un nuovo organo acquistato in Germania.

La perseveranza di Pina Balzano e Biagio Sorrentino, fondatori dell’Associazione e promotori dell’iniziativa, insieme al fattivo aiuto delle docenti del Liceo Pitagora-Croce Annamaria Raiola ed Elisa Esposito, hanno portato alla realizzazione un evento significativo, tra arte e spensieratezza.

Un’arte declinata da eccellenti musicisti che hanno fatto sì che la serata riuscisse alla perfezione, regalando un momento artistico di altissimo livello. E’ da sottolineare che gli artisti in questione hanno sposato da tempo e in toto la causa di Pina e Biagio, impegnandosi solo a scopo umanitario.

Essere artisti in fondo è soprattutto anche questo. Essere vicino al prossimo. L’applauso maggiore va a tutti loro, ovvero: al violino, Angela Cirillo, alla chitarra Gennaro Venditto, alle percussioni Luca De Angelis, al basso Pasquale De Angelis, ai fiati Mimmo Maglionico, alla chitarra battente Roberto Trenca, alla splendida voce di Francesca Zurzolo e all’ospite d’eccezione Gianni Conte, voce storica dell’Orchestra Italiana Renzo Arbore.

A condurre la serata un’altra voce giovane di Torre Annunziata, Serena D’Apuzzo, che per l’occasione si è cimentata nelle vesti di presentatrice, oltre a regalare due brani con le sue pregevoli doti vocali.

“Un grazie di cuore a tutti questi artisti che si sono prestati umanamente ed artisticamente ad aiutarci in questo nostro intento – conclude la serata Pina Balzano – un grazie particolare a Pasquale De Angelis che ha fatto sì che tutta quest’arte abbracciasse i tanti accorsi stasera in questa splendida cornice del Santuario dello Spirito Santo, grazie al parroco Don Ciro Alario per la cordiale ospitalità e al fondamentale ausilio tecnico di Pasquale Ambrosio”.

(Foto di Giuseppe Forcella)