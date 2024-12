Passeggiando per il Lungomare di Oplonti, la strada che collega il porto con la zona industriale di Torre Annunziata, si ha una bellissima sensazione. Un’area che fino a qualche anno fa era invasa da migliaia di tonnellate di rifiuti ora si presenta in tutta la sua bellezza.

Dalla strada si vede la costiera sorrentina, Capri, Ischia e un’invidiabile spiaggia di sabbia vulcanica. Certo, la bonifica dell’arenile va ancora completata, il progetto della pista ciclabile ancora da realizzare, ma nulla toglie alla bellezza di un paesaggio naturale che il Padreterno ha donato alla città.

E ne sanno qualcosa le due giovani imprenditrici di Pompei, le sorelle Angela e Carmen Ambrosio, la prima titolare, la seconda direttrice del Magmarè, tapas, wine e cocktail, che sabato 7 dicembre aprirà i battenti dopo circa due anni di lavori. Già perché i locali che ospiteranno questa nuova attività imprenditoriale prima non erano altro che un ex macello, mattatoio di bovini e maiali.

Angela e Carmen hanno creduto in questo progetto, nella città che lo ospiterà, nella bellezza della zona e domani vedranno finalmente realizzato il loro sogno. L’inaugurazione è prevista per le ore 19,00. “Omaggeremo gli ospiti – afferma Carmen – con il nostro cocktail Oplonti Breeze, ispirato a Torre Annunziata e alla ricchezza storica degli scavi di Oplonti. Esso unisce freschezza e sapori della terra, evocando l’armonia tra passato e presente. Le note agrumate e salate richiamano le antiche tradizioni di una città viva e vibrante”.

Non c’è che dire, un gentile pensiero alla città che presto diventerà un po’ anche loro, perché - come ci ha tenuto a sottolineare la stessa Carmen “sono rimasta affascinata da questo posto e dalla bellezza della spiaggia, con una sabbia unica nel suo genere”.

Ma come si presenta il Magmarè e perché questo nome? Magmarè è un locale che si richiama al Sud America. Il nome può avere più di un riferimento: può richiamare il Magma, il bar-tabacchi di Pompei di cui Angela è proprietaria, oppure il mare, che è proprio di fronte al locale. Le specialità della “casa” sono le tapas, piccole porzioni di cibo servite a base di formaggi, prosciutto e patate, consumate con vini o cocktail. Ma il menù offre anche tantissime altre soluzioni.

Il locale, munito di un ampio parcheggio gratis e videosorvegliato, può ospitare fino a 100 persone all’interno, mentre per l’esterno, attrezzato con tavoli, sedie e ombrelloni, non c’è limite. Inoltre può essere utilizzato anche per feste ed eventi privati.

“Magmarè sarà aperto tutti i giorni ma con orari differenti - spiega la direttrice Carmen -. Dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 24,00, dal venerdì alla domenica dalle ore 10,00 fino alle 24,00. Il martedì il locale resterà chiuso”.

Non c’è da augurare alle giovani e intraprendenti imprenditrici un grosso “in bocca al lupo”, con la speranza che anche altri seguiranno le loro orme e contribuiranno a valorizzare un territorio che non ha nulla da invidiare alle località turistiche più rinomate.