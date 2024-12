A cura della Redazione

Con l’avvio di "Oplonti e la Magia del Natale", Torre Annunziata si prepara a vivere un periodo natalizio ricco di eventi e iniziative che accompagneranno cittadini e visitatori fino all’anno nuovo. A Palazzo Criscuolo è stato presentato il cartellone degli eventi, articolato su quattro pilastri fondamentali: cultura, tradizione, solidarietà e shopping. Punterà a valorizzare le eccellenze locali e offrire momenti di condivisione per grandi e piccoli.

“Quest’anno, il Natale a Torre Annunziata non è solo una celebrazione, ma un viaggio attraverso le radici, i valori e le eccellenze di una comunità che guarda con entusiasmo al futuro. Poi, a supporto del tessuto commerciale locale, il calendario prevede anche le attesissime ‘Notti Bianche del Commercio’. Queste serate speciali animeranno le vie dello shopping con aperture straordinarie dei negozi, spettacoli itineranti, isole pedonali e un’atmosfera unica, invitando residenti e turisti a vivere la città in un clima di festa”, ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo.

“Grande attenzione è riservata al ritorno della centralità di Palazzo Criscuolo, simbolo della storia e della cultura cittadina, che ospiterà mostre, concerti e incontri per tutta la durata delle festività. Il palazzo diventerà un punto di riferimento per chi vuole immergersi nell’arte e nella cultura, con un programma che celebra l’identità e le tradizioni di Torre Annunziata”, ha continuato l’assessore alla cultura Carmela Nappo.

“Il Natale a Torre Annunziata è soprattutto pensato per i più piccoli, soprattutto quelli speciali, che saranno i veri protagonisti di questo periodo magico. Laboratori creativi, spettacoli dedicati e un programma di animazione a misura di bambino regaleranno momenti di gioia e meraviglia, coinvolgendo le famiglie in esperienze indimenticabili. Affinché nessuno resti indietro”, ha ribadito l’assessore alle politiche sociali Antonio Coppola.

Non mancheranno iniziative di solidarietà per supportare chi è in difficoltà, attraverso eventi benefici e la mensa dei poveri. L’obiettivo è rendere il Natale un momento di inclusione e condivisione per tutti.

"Questo Natale vogliamo che Torre Annunziata si confermi come punto di riferimento per il commercio e l’intrattenimento – ha dichiarato l’Assessore al Commercio Alfonso Ascione –. Le notti bianche rappresentano un’opportunità per sostenere le attività locali e allo stesso tempo regalare momenti di condivisione e divertimento a tutta la comunità. Consapevoli del grande impatto che può avere l'apertura del prossimo centro commerciale, è importante riscoprire il valore del mercato di prossimità e dell'artigianato locale".