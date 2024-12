A cura della Redazione

ll 4 dicembre 2024, Roma è stata teatro di un evento straordinario, un incontro che ha unito speranza, solidarietà e il valore della gentilezza. I volontari dell’A.Ge. Mugnano e dell’Area Nord di Napoli sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Francesco, un momento che ha segnato profondamente i cuori di tutti i partecipanti.

L’A.Ge., un’associazione di volontariato che da anni si impegna nel supporto a bambini e famiglie, ha visto una significativa partecipazione da parte delle autorità locali. Tra loro, il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, la consigliera con delega alla gentilezza Daniela Puzone e molte altre personalità, inclusa Anna Vitiello di Torre Annunziata, ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza, che ha consegnato al Papa una pergamena simbolica con il riconoscimento di “Papa gentile”, un gesto che ha rafforzato il legame tra la comunità e il Pontefice.

Un Messaggio di Speranza: “Continuate a far sorridere i bambini”

Durante l’incontro, Papa Francesco ha rivolto un messaggio toccante ai presenti: “Continuate a far sorridere i bambini”. Il Pontefice ha ribadito l’importanza della gentilezza, sottolineando come possa essere un potente antidoto all’indifferenza e alla violenza che affliggono il mondo. Con queste parole, Papa Francesco ha incoraggiato tutti a promuovere la gentilezza come valore fondante per costruire una società più empatica e accogliente.

Il momento più emozionante dell’incontro è stato simbolicamente rappresentato dal gesto delle mani incrociate tra il Papa e i partecipanti, un atto di unione che ha risuonato come un richiamo al motto “Tutti per uno, uno per tutti”, simbolo di solidarietà e di impegno collettivo.

Visita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Dopo l’incontro, i volontari si sono recati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, portando con sé regali e momenti di allegria per i bambini ricoverati. Questa visita ha rappresentato un altro gesto di solidarietà e vicinanza, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la gentilezza e il sorriso possono offrire conforto e speranza.

Questo incontro rimarrà impresso nella memoria di tutti i partecipanti come un segno di speranza, un invito a continuare a costruire gentilezza e a lavorare insieme per un futuro migliore.